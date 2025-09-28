ספריית חברות
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Taiwan ב-Realtek Semiconductor מגיעה ל-NT$2.34M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Realtek Semiconductor. עדכון אחרון: 9/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Realtek Semiconductor
Software Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
סה״כ לשנה
NT$2.34M
דרגה
L7
משכורת בסיס
NT$2.34M
Stock (/yr)
NT$0
בונוס
NT$0
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Realtek Semiconductor in Taiwan עומדת על תגמול כולל שנתי של NT$4,566,712. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Realtek Semiconductor עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Taiwan הוא NT$1,658,130.

