  • שכר
  • מהנדס חומרה

  • כל שכר מהנדס חומרה

Realtek Semiconductor מהנדס חומרה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס חומרה in Taiwan ב-Realtek Semiconductor מגיעה ל-NT$2.27M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Realtek Semiconductor. עדכון אחרון: 9/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Realtek Semiconductor
Hardware Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
סה״כ לשנה
NT$2.27M
דרגה
Senior Engineer
משכורת בסיס
NT$1.58M
Stock (/yr)
NT$0
בונוס
NT$684K
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
ASIC Engineer

SoC Engineer

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה ב-Realtek Semiconductor in Taiwan עומדת על תגמול כולל שנתי של NT$4,062,649. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Realtek Semiconductor עבור תפקיד מהנדס חומרה in Taiwan הוא NT$2,298,922.

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Realtek Semiconductor

