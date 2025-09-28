ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של ארכיטקט פתרונות in United States ב-RealPage מגיעה ל-$127K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של RealPage. עדכון אחרון: 9/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
RealPage
Application Architect
Dallas, TX
סה״כ לשנה
$127K
דרגה
E13
משכורת בסיס
$122K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$5K
שנים בחברה
12 שנים
שנות ניסיון
19 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב RealPage?

$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור ארכיטקט פתרונות ב-RealPage in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $185,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-RealPage עבור תפקיד ארכיטקט פתרונות in United States הוא $127,000.

משאבים נוספים