חבילת הפיצוי החציונית של מנהל הנדסת תוכנה in United States ב-RealPage מגיעה ל-$274K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של RealPage. עדכון אחרון: 9/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
RealPage
Software Engineering Manager
Seattle, WA
סה״כ לשנה
$274K
דרגה
E11
משכורת בסיס
$209K
Stock (/yr)
$45K
בונוס
$20K
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב RealPage?

$160K

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-RealPage in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $327,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-RealPage עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in United States הוא $239,000.

