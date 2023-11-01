מדריך חברות
RealDecoy
RealDecoy משכורות

המשכורת החציונית של RealDecoy היא $73,365 עבור מנהל הנדסת תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של RealDecoy. עודכן לאחרונה: 8/9/2025

$160K

מנהל הנדסת תוכנה
$73.4K
שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-RealDecoy הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $73,365. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-RealDecoy הוא $73,365.

