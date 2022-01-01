ספריית חברות
RBC
אר בי סי משכורות

המשכורת של RBC נעה בין $36,123 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $201,000 עבור ראש מטה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של אר בי סי. עודכן לאחרונה: 10/24/2025

מהנדס תוכנה
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

מהנדס אייאוס

מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס נתונים

מהנדס דבאופס

מהנדס אמינות אתר

אנליסט עסקי
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
מנהל מוצר
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

מדען נתונים
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
אנליסט פיננסי
Median $64.3K

Risk Analyst

מעצב מוצר
PL08 $77.1K
PL07 $102K

מעצב חוויית משתמש

מנהל הנדסת תוכנה
Median $127K
אנליסט נתונים
Median $57.7K
מנהל פרויקט
Median $71.1K
בנקאי השקעות
Median $75.1K
ארכיטקט פתרונות
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
חוקר UX
Median $86.7K
אקטואר
Median $68.7K
רואה חשבון
Median $71K
תפעול עסקי
Median $51.1K
שירות לקוחות
Median $38K
שיווק
Median $101K
מכירות
Median $36.1K
מנהל תוכנית
Median $138K
מנהל תפעול עסקי
Median $99K
מנהל תוכנית טכנית
Median $100K
מנהל מדעי נתונים
Median $82.1K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$38.3K
פיתוח עסקי
$44.7K
ראש מטה
$201K
פיתוח תאגידי
$110K
מעצב גרפי
$48.9K
משאבי אנוש
$200K
משפטי
$56.8K
יועץ ניהולי
$44.4K
תפעול שיווק
Median $69.5K
מנהל שותפויות
$113K
מנהל עיצוב מוצר
$164K
כותב טכני
$45.2K
תגמולים כוללים
$95.6K
משקיע הון סיכון
$121K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בRBC, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-RBC הוא ראש מטה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $201,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-RBC הוא $79,163.

