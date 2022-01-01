אר בי סי משכורות

המשכורת של RBC נעה בין $36,123 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $201,000 עבור ראש מטה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של אר בי סי. עודכן לאחרונה: 10/24/2025
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בRBC, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
