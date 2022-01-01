Razorpay משכורות

טווח המשכורת של Razorpay נע בין $4,880 בפיצוי כולל שנתי עבור תפעול שיווקי בקצה התחתון ל-$200,862 עבור אדריכל פתרונות בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Razorpay. עודכן לאחרונה: 8/24/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
ב-Razorpay, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:
25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
7 years post-termination exercise window.
בקר בקהילת Levels.fyi כדי לתקשר עם עובדים מחברות שונות, לקבל ייעוץ קריירה ועוד.