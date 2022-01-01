מדריך חברות
Razorpay משכורות

טווח המשכורת של Razorpay נע בין $4,880 בפיצוי כולל שנתי עבור תפעול שיווקי בקצה התחתון ל-$200,862 עבור אדריכל פתרונות בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Razorpay. עודכן לאחרונה: 8/24/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

מהנדס תוכנה בחזית

מהנדס תוכנה בצד השרת

מהנדס תוכנה מלא

מהנדס DevOps

מנהל הנדסת תוכנה
Median $101K
מנהל מוצר
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

מעצב מוצר
Median $44.8K

מעצב חוויית משתמש

אנליסט עסקי
Median $22.8K
מדען נתונים
Median $33.9K
מנהל תוכנית טכנית
Median $58.2K
פיתוח עסקי
$73.2K
אנליסט נתונים
$14K
מנהל מדעי נתונים
$194K
משאבי אנוש
$76.3K
יועץ ניהולי
$63.8K
שיווק
$33.6K
תפעול שיווקי
$4.9K
מנהל עיצוב מוצר
$67.4K
מנהל תוכנית
$29.6K
מנהל פרויקטים
$24.5K
מכירות
$141K
אדריכל פתרונות
$201K
כותב טכני
$29.4K
לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

ב-Razorpay, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

7 years post-termination exercise window.

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Razorpay הוא אדריכל פתרונות at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $200,862. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Razorpay הוא $63,845.

