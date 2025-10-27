ספריית חברות
Rapyd
Rapyd מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in United Arab Emirates ב-Rapyd מגיעה ל-AED 441K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Rapyd. עדכון אחרון: 10/27/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
סה״כ לשנה
AED 441K
דרגה
Backend Developer
משכורת בסיס
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
בונוס
AED 0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Rapyd?
Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Rapyd in United Arab Emirates עומדת על תגמול כולל שנתי של AED 516,795. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Rapyd עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United Arab Emirates הוא AED 431,998.

משאבים נוספים