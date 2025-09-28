ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מנהל מוצר in Canada ב-Rallyware מגיעה ל-CA$159K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Rallyware. עדכון אחרון: 9/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Rallyware
Product Manager
Toronto, ON, Canada
סה״כ לשנה
CA$159K
דרגה
-
משכורת בסיס
CA$159K
Stock (/yr)
CA$0
בונוס
CA$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
3 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Rallyware?

CA$227K

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מנהל מוצר at Rallyware in Canada sits at a yearly total compensation of CA$170,875. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rallyware for the מנהל מוצר role in Canada is CA$156,287.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Rallyware

