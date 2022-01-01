מדריך חברות
Rally Health
Rally Health משכורות

טווח המשכורת של Rally Health נע בין $89,445 בפיצוי כולל שנתי עבור משאבי אנוש בקצה התחתון ל-$321,300 עבור מדען נתונים בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Rally Health. עודכן לאחרונה: 8/20/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

מדען נתונים
$321K
משאבי אנוש
$89.4K
מעצב מוצר
Median $153K

מנהל מוצר
Median $210K
מגייס
$156K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $305K
מנהל תוכנית טכנית
$219K
לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

ב-Rally Health, Options כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (12.50% חצי שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (12.50% חצי שנתי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (12.50% חצי שנתי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (12.50% חצי שנתי)

שאלות נפוצות

