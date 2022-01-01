Rally Health משכורות

טווח המשכורת של Rally Health נע בין $89,445 בפיצוי כולל שנתי עבור משאבי אנוש בקצה התחתון ל-$321,300 עבור מדען נתונים בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Rally Health. עודכן לאחרונה: 8/20/2025
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
ב-Rally Health, Options כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:
25% נרכש ב 1st-שנה (12.50% חצי שנתי)
25% נרכש ב 2nd-שנה (12.50% חצי שנתי)
25% נרכש ב 3rd-שנה (12.50% חצי שנתי)
25% נרכש ב 4th-שנה (12.50% חצי שנתי)
