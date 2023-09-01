ספריית חברות
Raisin
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Raisin משכורות

המשכורת של Raisin נעה בין $60,022 בפיצוי כולל בשנה עבור Cybersecurity Analyst ברמה הנמוכה לבין $110,546 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Raisin. עודכן לאחרונה: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
מהנדס תוכנה
Median $91.3K
מנהל מוצר
Median $83.7K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Cybersecurity Analyst
$60K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Raisin הוא מנהל הנדסת תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $110,546. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Raisin הוא $87,521.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Raisin

חברות קשורות

  • LinkedIn
  • Stripe
  • DoorDash
  • Facebook
  • Netflix
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים