  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה פול-סטאק

Radix מהנדס תוכנה פול-סטאק שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה פול-סטאק in Brazil ב-Radix מגיעה ל-R$126K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Radix. עדכון אחרון: 11/12/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
סה״כ לשנה
R$126K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
R$126K
Stock (/yr)
R$0
בונוס
R$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
8 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Radix?
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה פול-סטאק ב-Radix in Brazil עומדת על תגמול כולל שנתי של R$228,092. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Radix עבור תפקיד מהנדס תוכנה פול-סטאק in Brazil הוא R$125,571.

