מדריך חברות
Radish.coop
עובד כאן? תבע את החברה שלך

Radish.coop משכורות

המשכורת החציונית של Radish.coop היא $39,749 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Radish.coop. עודכן לאחרונה: 8/19/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

מהנדס תוכנה
$39.7K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Radish.coop הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $39,749. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Radish.coop הוא $39,749.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור Radish.coop

חברות קשורות

  • Roblox
  • Netflix
  • Microsoft
  • Spotify
  • Tesla
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים