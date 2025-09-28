פיצוי מנהל הנדסת תוכנה in United States ב-Qualtrics נע בין $342K ל-year עבור Associate Manager לבין $382K ל-year עבור Senior Director of Engineering. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$415K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Qualtrics. עדכון אחרון: 9/28/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Manager
$342K
$202K
$126K
$14.4K
Manager
$424K
$240K
$154K
$30.4K
Senior Manager
$281K
$176K
$81.3K
$24K
Director of Engineering
$372K
$214K
$92.3K
$65.5K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בQualtrics, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)