פיצוי מנהל מוצר in United States ב-Qualtrics נע בין $176K ל-year עבור L4 לבין $690K ל-year עבור L7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$255K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Qualtrics. עדכון אחרון: 9/28/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L4
$176K
$137K
$27K
$12.2K
L5
$261K
$171K
$72.3K
$17.4K
L6
$379K
$211K
$140K
$28K
L7
$690K
$263K
$381K
$45.8K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בQualtrics, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)