Qualia משכורות

המשכורת של Qualia נעה בין $55,275 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $256,959 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה.

$160K

מהנדס תוכנה
Median $170K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל מוצר
Median $200K
שירות לקוחות
$55.3K

מדען נתונים
$118K
שיווק
$102K
גיוס
Median $155K
מכירות
$85.4K
מנהל הנדסת תוכנה
$257K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בQualia, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

