Google
מהנדס תוכנה
מנהל מוצר
אזור ניו יורק סיטי
מדען נתונים
צפה בנקודות נתונים פרטניות
תבעו את החברה שלכם
Qualia הטבות
הוסף הטבות
השווה
שווי כולל משוער: $1,095
ביטוח, בריאות ורווחה
Dental Insurance
Health Insurance
Vision Insurance
Custom Work Station
Free Lunch
Free Snacks
$730
PTO (Vacation / Personal Days)
Sick Time
Health Savings Account (HSA)
Disability Insurance
Life Insurance
Maternity Leave
Paternity Leave
בית
Remote Work
כספי ופנסיה
401k
תוספות והנחות
Learning and Development
משרות מובילות
לא נמצאו משרות מובילות עבור Qualia
