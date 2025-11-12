ספריית חברות
Qualcomm
Qualcomm מעצב מובייל שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מעצב מובייל in United States ב-Qualcomm מגיעה ל-$195K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Qualcomm. עדכון אחרון: 11/12/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Qualcomm
Product Designer
San Diego, CA
סה״כ לשנה
$195K
דרגה
Sr Stagg
משכורת בסיס
$195K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
15 שנים
שנות ניסיון
17 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Qualcomm?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות שכר אחרונות
לא נמצאו נתוני שכר
לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בQualcomm, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (16.65% חצי שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (16.65% חצי שנתי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בQualcomm, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מובייל ב-Qualcomm in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $527,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Qualcomm עבור תפקיד מעצב מובייל in United States הוא $257,000.

משאבים נוספים