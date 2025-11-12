ספריית חברות
Qualcomm
Qualcomm מהנדס בדיקות שכר בGreater Taipei Area

צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Qualcomm. עדכון אחרון: 11/12/2025

לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בQualcomm, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (16.65% חצי שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (16.65% חצי שנתי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בQualcomm, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס בדיקות ב-Qualcomm in Greater Taipei Area עומדת על תגמול כולל שנתי של NT$2,268,449. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Qualcomm עבור תפקיד מהנדס בדיקות in Greater Taipei Area הוא NT$1,813,021.

