פיצוי מהנדס חומרה משובצת in United States ב-Qualcomm נע בין $149K ל-year עבור Hardware Engineer לבין $453K ל-year עבור Principal Hardware Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$300K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Qualcomm. עדכון אחרון: 11/12/2025

הגשות שכר אחרונות

לוח זמני הבשלה עיקרי חלופי 1 33.3 % שנה 1 33.3 % שנה 2 33.3 % שנה 3 סוג מניות RSU בQualcomm, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 33.3 % בוקע ב 1st - שנה ( 33.30 % שנתי )

33.3 % בוקע ב 2nd - שנה ( 16.65 % חצי שנתי )

33.3 % בוקע ב 3rd - שנה ( 16.65 % חצי שנתי ) 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בQualcomm, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Qualcomm ?

