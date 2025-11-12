ספריית חברות
Qualcomm
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
  • שכר
  • מהנדס חומרה

  • מהנדס חומרה משובצת

  • Greater San Diego Area

Qualcomm מהנדס חומרה משובצת שכר בGreater San Diego Area

פיצוי מהנדס חומרה משובצת in Greater San Diego Area ב-Qualcomm נע בין $154K ל-year עבור Hardware Engineer לבין $453K ל-year עבור Principal Hardware Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater San Diego Area מגיעה ל-$300K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Qualcomm. עדכון אחרון: 11/12/2025

שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$154K
$119K
$23.2K
$12K
Senior Hardware Engineer
$186K
$131K
$37.5K
$17.5K
Staff Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 2 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בQualcomm, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (16.65% חצי שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (16.65% חצי שנתי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בQualcomm, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה משובצת ב-Qualcomm in Greater San Diego Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $452,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Qualcomm עבור תפקיד מהנדס חומרה משובצת in Greater San Diego Area הוא $255,000.

משאבים נוספים