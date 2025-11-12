ספריית חברות
  • שכר
  • מהנדס חומרה

  • מהנדס אסיק

  • Taiwan

Qualcomm מהנדס אסיק שכר בTaiwan

פיצוי מהנדס אסיק in Taiwan ב-Qualcomm נע בין NT$1.63M ל-year עבור Hardware Engineer לבין NT$4.32M ל-year עבור Staff Hardware Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Taiwan מגיעה ל-NT$1.85M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Qualcomm. עדכון אחרון: 11/12/2025

ממוצע רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Associate Hardware Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Hardware Engineer
NT$1.63M
NT$1.26M
NT$332K
NT$31.8K
Senior Hardware Engineer
NT$2.28M
NT$1.89M
NT$307K
NT$76.3K
Staff Hardware Engineer
NT$4.32M
NT$2.98M
NT$1.06M
NT$277K
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$676K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בQualcomm, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (16.65% חצי שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (16.65% חצי שנתי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בQualcomm, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס אסיק ב-Qualcomm in Taiwan עומדת על תגמול כולל שנתי של NT$5,657,971. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Qualcomm עבור תפקיד מהנדס אסיק in Taiwan הוא NT$3,400,560.

