Purdue University משכורות

המשכורת של Purdue University נעה בין $19,900 בפיצוי כולל בשנה עבור עוזר אדמיניסטרטיבי ברמה הנמוכה לבין $132,335 עבור תגמולים כוללים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Purdue University. עודכן לאחרונה: 9/17/2025

מהנדס תוכנה
Median $72K

מדען מחקר

מהנדס כימיה
Median $70K

מהנדס מחקר

מהנדס מכונות
Median $30K

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$19.9K
מדען נתונים
$119K
מהנדס חשמל
$34.3K
מעצב גרפי
$41.4K
מהנדס חומרה
$29.9K
משאבי אנוש
$47.8K
טכנולוג מידע (IT)
$39K
מנהל פרויקט
$77.6K
תגמולים כוללים
$132K
אמון ובטיחות
$98K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Purdue University הוא תגמולים כוללים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $132,335. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Purdue University הוא $41,392.

משאבים נוספים