PT Pertamina
PT Pertamina משכורות

המשכורת של PT Pertamina נעה בין $2,731 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל פרויקט ברמה הנמוכה לבין $9,766 עבור מהנדס מכונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של PT Pertamina. עודכן לאחרונה: 10/24/2025

מעצב גרפי
$9.7K
מהנדס מכונות
$9.8K
מנהל פרויקט
$2.7K

לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-PT Pertamina הוא מהנדס מכונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $9,766. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-PT Pertamina הוא $9,660.

