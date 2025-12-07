ספריית חברות
PSP Investments
הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in Canada ב-PSP Investments נע בין CA$110K לבין CA$150K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של PSP Investments. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$85.3K - $103K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
$79.7K$85.3K$103K$109K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב PSP Investments?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-PSP Investments in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$149,673. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-PSP Investments עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Canada הוא CA$109,674.

