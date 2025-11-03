ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Spain ב-Proton מגיעה ל-€72.2K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Proton. עדכון אחרון: 11/3/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
סה״כ לשנה
€72.2K
דרגה
L2C
משכורת בסיס
€72.2K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€0
שנים בחברה
0-1 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בProton, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Proton in Spain עומדת על תגמול כולל שנתי של €90,708. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Proton עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Spain הוא €72,166.

