הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט אבטחת מידע ב-Proton נע בין CHF 18.9K לבין CHF 26.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Proton. עדכון אחרון: 11/3/2025

השכר הכולל הממוצע

CHF 20.5K - CHF 24.9K
Switzerland
טווח שכיח
טווח אפשרי
CHF 18.9KCHF 20.5KCHF 24.9KCHF 26.5K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בProton, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט אבטחת מידע ב-Proton עומדת על תגמול כולל שנתי של CHF 26,477. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Proton עבור תפקיד אנליסט אבטחת מידע הוא CHF 18,945.

