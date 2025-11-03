Proton אנליסט אבטחת מידע שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט אבטחת מידע ב-Proton נע בין CHF 18.9K לבין CHF 26.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Proton. עדכון אחרון: 11/3/2025

השכר הכולל הממוצע CHF 20.5K - CHF 24.9K Switzerland טווח שכיח טווח אפשרי CHF 18.9K CHF 20.5K CHF 24.9K CHF 26.5K טווח שכיח טווח אפשרי

CHF 47.3K
CHF 72.6K
CHF 16.3K
CHF 28.6K
CHF 18K

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 בProton, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Proton ?

