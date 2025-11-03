ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של שיווק in France ב-Proton נע בין €75.6K לבין €107K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Proton. עדכון אחרון: 11/3/2025

השכר הכולל הממוצע

€85.9K - €102K
France
טווח שכיח
טווח אפשרי
€75.6K€85.9K€102K€107K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בProton, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור שיווק ב-Proton in France עומדת על תגמול כולל שנתי של €107,356. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Proton עבור תפקיד שיווק in France הוא €75,616.

