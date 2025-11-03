ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של שירות לקוחות in North Macedonia ב-Proton נע בין MKD 482K לבין MKD 658K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Proton. עדכון אחרון: 11/3/2025

השכר הכולל הממוצע

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
טווח שכיח
טווח אפשרי
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בProton, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור שירות לקוחות ב-Proton in North Macedonia עומדת על תגמול כולל שנתי של MKD 657,945. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Proton עבור תפקיד שירות לקוחות in North Macedonia הוא MKD 482,115.

