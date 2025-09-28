ספריית חברות
פיצוי מנהל תוכנית in United States ב-Procter & Gamble מגיע ל-$116K ל-year עבור B2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$133K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Procter & Gamble. עדכון אחרון: 9/28/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$116K
$109K
$3.5K
$4.1K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 1 רמות נוספות
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מנהל תוכנית at Procter & Gamble in United States sits at a yearly total compensation of $197,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the מנהל תוכנית role in United States is $126,260.

