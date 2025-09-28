ספריית חברות
Procter & Gamble
  • שכר
  • מנהל מוצר

  • כל שכר מנהל מוצר

Procter & Gamble מנהל מוצר שכר

פיצוי מנהל מוצר in Poland ב-Procter & Gamble נע בין PLN 346K ל-year עבור B2 לבין PLN 407K ל-year עבור B3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Poland מגיעה ל-PLN 331K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Procter & Gamble. עדכון אחרון: 9/28/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
צפה 1 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות

PLN 602K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Procter & Gamble?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Procter & Gamble in Poland עומדת על תגמול כולל שנתי של PLN 547,756. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Procter & Gamble עבור תפקיד מנהל מוצר in Poland הוא PLN 306,552.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Procter & Gamble

