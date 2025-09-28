פיצוי מנהל מוצר in Poland ב-Procter & Gamble נע בין PLN 346K ל-year עבור B2 לבין PLN 407K ל-year עבור B3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Poland מגיעה ל-PLN 331K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Procter & Gamble. עדכון אחרון: 9/28/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
