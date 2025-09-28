ספריית חברות
Procter & Gamble
Procter & Gamble מהנדס מכונות שכר

פיצוי מהנדס מכונות in United States ב-Procter & Gamble נע בין $101K ל-year עבור B1 לבין $188K ל-year עבור B3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$102K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Procter & Gamble. עדכון אחרון: 9/28/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
B1
Mechanical Engineer
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
Senior Mechanical Engineer
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 1 רמות נוספות
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
מה הן דרגות הקריירה ב Procter & Gamble?

כותרות כלולות

Manufacturing Engineer

שאלות נפוצות

משאבים נוספים