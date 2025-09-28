פיצוי שיווק in United States ב-Procter & Gamble נע בין $90K ל-year עבור B1 לבין $184K ל-year עבור B3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$135K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Procter & Gamble. עדכון אחרון: 9/28/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
