פיצוי מדען נתונים in United States ב-Procter & Gamble נע בין $133K ל-year עבור B1 לבין $245K ל-year עבור B3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$148K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Procter & Gamble. עדכון אחרון: 9/28/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
