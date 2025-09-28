ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מנהל תפעול עסקי ב-Procter & Gamble מגיעה ל-$106K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Procter & Gamble. עדכון אחרון: 9/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Procter & Gamble
Business Operations Manager
hidden
סה״כ לשנה
$106K
דרגה
B1
משכורת בסיס
$92K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$14.1K
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
1 שנה
מה הן דרגות הקריירה ב Procter & Gamble?

$160K

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תפעול עסקי ב-Procter & Gamble עומדת על תגמול כולל שנתי של $160,107. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Procter & Gamble עבור תפקיד מנהל תפעול עסקי הוא $103,500.

