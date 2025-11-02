חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Prima in Italy עומדת על תגמול כולל שנתי של €59,292. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.