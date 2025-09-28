ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Switzerland ב-PriceHubble מגיעה ל-CHF 68.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של PriceHubble. עדכון אחרון: 9/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
PriceHubble
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
סה״כ לשנה
CHF 68.5K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
CHF 68.5K
Stock (/yr)
CHF 0
בונוס
CHF 0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
8 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב PriceHubble?

CHF 134K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk מהנדס תוכנה di PriceHubble in Switzerland mencapai total kompensasi tahunan CHF 69,200. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di PriceHubble untuk posisi מהנדס תוכנה in Switzerland adalah CHF 68,505.

