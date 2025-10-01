ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater London Area ב-Preqin מגיעה ל-£88.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Preqin. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Preqin
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
סה״כ לשנה
£88.5K
דרגה
-
משכורת בסיס
£88.5K
Stock (/yr)
£0
בונוס
£0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Preqin?

£121K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at Preqin in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £115,101. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Preqin for the מהנדס תוכנה role in Greater London Area is £88,521.

