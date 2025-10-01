ספריית חברות
Premise מדען נתונים שכר בNorthern Virginia Washington DC

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in Northern Virginia Washington DC ב-Premise מגיעה ל-$120K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Premise. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Premise
Data Scientist
Washington DC
סה״כ לשנה
$120K
דרגה
-
משכורת בסיס
$120K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Premise?

$160K

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Premise in Northern Virginia Washington DC עומדת על תגמול כולל שנתי של $205,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Premise עבור תפקיד מדען נתונים in Northern Virginia Washington DC הוא $120,000.

