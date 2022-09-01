ספריית חברות
Precision Castparts
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Precision Castparts משכורות

המשכורת של Precision Castparts נעה בין $72,471 בפיצוי כולל בשנה עבור רואה חשבון ברמה הנמוכה לבין $196,980 עבור מדען נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Precision Castparts. עודכן לאחרונה: 9/18/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס מכונות
Median $103K
רואה חשבון
$72.5K
מדען נתונים
$197K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Precision Castparts הוא מדען נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $196,980. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Precision Castparts הוא $103,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Precision Castparts

חברות קשורות

  • Square
  • Google
  • Roblox
  • Microsoft
  • Lyft
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים