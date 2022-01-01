ספריית חברות
Praetorian
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Praetorian משכורות

המשכורת של Praetorian נעה בין $122,000 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט אבטחת סייבר ברמה הנמוכה לבין $175,000 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Praetorian. עודכן לאחרונה: 9/17/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

אנליסט אבטחת סייבר
Median $122K
מהנדס תוכנה
Median $175K
משאבי אנוש
$129K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Praetorian הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $175,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Praetorian הוא $129,350.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Praetorian

חברות קשורות

  • Square
  • Stripe
  • Tesla
  • Amazon
  • Netflix
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים