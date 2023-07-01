ספריית חברות
Praemo
Praemo משכורות

המשכורת החציונית של Praemo היא $104,700 עבור מנהל מדעי נתונים . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Praemo. עודכן לאחרונה: 9/17/2025

מנהל מדעי נתונים
$105K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Praemo הוא מנהל מדעי נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $104,700. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Praemo הוא $104,700.

