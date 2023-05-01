ספריית חברות
Powur
Powur משכורות

המשכורת החציונית של Powur היא $223,875 עבור משאבי אנוש . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Powur. עודכן לאחרונה: 9/17/2025

$160K

משאבי אנוש
$224K
משאבים נוספים