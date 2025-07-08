ספריית חברות
PNM Resources
PNM Resources משכורות

המשכורת של PNM Resources נעה בין $46,976 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס חומרה ברמה הנמוכה לבין $79,600 עבור מהנדס מכונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של PNM Resources. עודכן לאחרונה: 11/27/2025

מהנדס חומרה
$47K
מהנדס מכונות
$79.6K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-PNM Resources הוא מהנדס מכונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $79,600. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-PNM Resources הוא $63,288.

משאבים נוספים

