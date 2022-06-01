ספריית חברות
PLS
PLS משכורות

המשכורת של PLS נעה בין $30,311 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $74,562 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של PLS. עודכן לאחרונה: 11/28/2025

שירות לקוחות
$30.3K
מהנדס תוכנה
$74.6K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-PLS הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $74,562. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-PLS הוא $52,436.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור PLS

משאבים נוספים

