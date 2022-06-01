ספריית חברות
Plivo
Plivo משכורות

המשכורת של Plivo נעה בין $5,951 בפיצוי כולל בשנה עבור Information Technologist (IT) ברמה הנמוכה לבין $76,988 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Plivo. עודכן לאחרונה: 10/21/2025

מהנדס תוכנה
Median $29.3K

מהנדס תוכנה בק-אנד

אנליסט עסקי
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

מנהל מוצר
$77K
מנהל הנדסת תוכנה
$61.7K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בPlivo, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Plivo הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $76,988. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Plivo הוא $29,302.

