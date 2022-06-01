ספריית חברות
Plexus Worldwide
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Plexus Worldwide משכורות

המשכורת של Plexus Worldwide נעה בין $29,914 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס חומרה ברמה הנמוכה לבין $51,725 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Plexus Worldwide. עודכן לאחרונה: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
מהנדס חומרה
$29.9K
מהנדס תוכנה
$51.7K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Plexus Worldwide הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $51,725. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Plexus Worldwide הוא $40,820.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Plexus Worldwide

חברות קשורות

  • Tesla
  • Spotify
  • Lyft
  • Flipkart
  • Intuit
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/plexus-worldwide/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.