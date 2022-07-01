ספריית חברות
Plexure
Plexure משכורות

המשכורת של Plexure נעה בין $73,410 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $123,469 עבור אדריכל פתרונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Plexure. עודכן לאחרונה: 11/28/2025

מהנדס תוכנה
Median $73.4K

מהנדס תוכנה בק-אנד

אדריכל פתרונות
$123K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Plexure הוא אדריכל פתרונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $123,469. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Plexure הוא $98,439.

משאבים נוספים

