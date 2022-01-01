ספריית חברות
Playtech משכורות

המשכורת של Playtech נעה בין $16,444 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $180,900 עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Playtech. עודכן לאחרונה: 9/14/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $59.8K

מהנדס תוכנה בק-אנד

אנליסט עסקי
$63.3K
שירות לקוחות
$16.4K

מדען נתונים
$44.4K
משאבי אנוש
$71.3K
מנהל עיצוב מוצר
$61.1K
מנהל מוצר
$36.1K
מנהל פרויקט
$48.6K
גיוס
$30.7K
מנהל הנדסת תוכנה
$75.4K
ארכיטקט פתרונות
$181K
מנהל תוכנית טכנית
$37.9K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Playtech הוא ארכיטקט פתרונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $180,900. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Playtech הוא $54,201.

