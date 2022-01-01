Piano משכורות

ספריית חברות
המשכורת של Piano נעה בין $72,360 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $158,893 עבור מהנדס מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Piano. עודכן לאחרונה: 10/21/2025

מעצב מוצר
$85.9K
מנהל מוצר
$104K
מכירות
$74.8K

מהנדס מכירות
$159K
מהנדס תוכנה
$72.4K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Piano הוא מהנדס מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $158,893. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Piano הוא $85,876.

